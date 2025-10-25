Asja Zenere | Ho grande margine posso migliorare Ho stretto i denti risultato che mi fa bene

Si può cogliere il positivo da un 17° posto? Senz’altro, se il nome è quello di Asja Zenere e i problemi fisici sono stati negli ultimi tempi piuttosto impattanti. Oggi l’azzurra è riuscita a superarli, giocandosi così le sue carte con valida dignità all’interno di un panorama azzurro che ha perso nella prima manche tutte le altre sue protagoniste. Così la classe 1996 di Bassano del Grappa alla FISI: “Ho g rande margine e posso migliorare. Ora sto bene, avevo un po’ male al ginocchio ma ho stretto i denti e questo risultato mi fa bene “. Una conferma di ciò che ha sentito e vissuto nel recentissimo passato, in buona sostanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

