Asia Trump in viaggio per summit con Xi Jinping in Sud Corea | in agenda affari dazi e terre rare il tycoon | Kim Jong-un? Mi piacerebbe vederlo
Oltre al leader cinese, Trump incontrerà probabilmente il brasiliano Lula e il nordcoreano Kim Jong-un. Occasione del viaggio, il summit dell'Asean, nel quale i Paesi asiatici e gli Usa cercheranno di trovare nuovi accordi sullo sfondo della "guerra commerciale" in corso Affari, "guerra comme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
