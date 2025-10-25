Asfaltature e cantieri la mappa dei lavori a Firenze a partire da lunedì 27 ottobre
Firenze, 25 ottobre 2025 - L’asfaltatura notturna in via Palagio degli Spini, interventi di riqualificazione in via delle Cinque Vie e nuovi allacci in via del Loretino, via delle Caldaie, via del Ferrale e via Webb. E anche ripristini a seguito di lavori ai sottoservizi in via Dazzi. Sono alcuni dei principali cantieri della settimana. Per quanto riguarda le asfaltature, da lunedì 27 ottobre sono in programma i lavori notturni di asfaltatura in via Palagio degli Spini nel tratto da via Piantanida a viale Zoroastro da Peretola. In orario 22-6 sarà interrotta la circolazione da via Basili a via Zoroastro da Peretola e nella corsia verso viale Zoroastro da Peretola da prima dell’incrocio con via di Motrone a viale Zoroastro da Peretola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
