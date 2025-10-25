Ascolti TV | Venerdì 24 Ottobre 2025

Davidemaggio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, venerdì 24 ottobre 2025, su Rai1 Tale e Quale Show  ( qui il resoconto della quinta puntata ) ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Tradimento  ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Assassin Club  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  FarWest  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarto Grado  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Propaganda Live  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo  ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv venerd236 24 ottobre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 24 Ottobre 2025

