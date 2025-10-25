Ascolti TV | Venerdì 24 Ottobre 2025 Tale e Quale vince col 20.1% Tradimento 15.1% Quarto Grado sale al 10.3%

Nella serata di ieri, venerdì 24 ottobre 2025, su Rai1 Tale e Quale Show  ( qui il resoconto della quinta puntata ) ha interessato 2.937.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale5  Tradimento  ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2  Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è  intrattiene 385.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia1  Assassin Club  incolla davanti al video 723.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3  FarWest  segna 540.000 spettatori (3.7%). Su Rete4  Quarto Grado  totalizza 1.290.000 spettatori (10.3%). Su La7  Propaganda Live  raggiunge 827.000 spettatori e il 6. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

