Nella serata di ieri, venerdì 24 ottobre 2025, su Rai1 Tale e Quale Show ( qui il resoconto della quinta puntata ) ha interessato 2.937.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è intrattiene 385.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia1 Assassin Club incolla davanti al video 723.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 FarWest segna 540.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.290.000 spettatori (10.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 827.000 spettatori e il 6. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 24 Ottobre 2025. Tale e Quale vince col 20.1%, Tradimento 15.1%, Quarto Grado sale al 10.3%

