Ascolti tv del 24 ottobre Carlo Conti risolleva Rai 1 E De Martino nei guai?

L’appuntamento del venerdì sera su Rai 1 è sempre con Carlo Conti che conduce Tale e Quale Show. La trasmissione è un successo sicuro e risolleva i dati di ascolto visto che Stefano De Martino con Affari Tuoi non riesce a centrare l’obiettivo di essere il primo in classifica nel prime time. D’altro canto, Gerry Scotti appare davvero imbattibile con La Ruota della Fortuna su Canale 5 e intanto ha rilasciato una dichiarazione da vero gentleman sul suo rivale televisivo. Intanto se su Rai 1 è andato in onda Tale e Quale Show, su Canale 5 è tornato l’appuntamento con la soap turca, Tradimento. Su Rete 4 a Quarto Grado Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono tornati sul delitto di Garlasco per seguire gli ultimi sviluppi sull’inchiesta relativa ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 24 ottobre, Carlo Conti risolleva Rai 1. E De Martino nei guai?

