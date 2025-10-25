Ascolti TV 25 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 25 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 25 ottobre 2025. La serata televisiva del 25 Ottobre 2025 ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 ha risposto con Tu Si Que Vales. Italia 1 ha offerto L’Era Glaciale, La7 e NOVE hanno invece proposto talk e approfondimento con In altre parole e Accordi & Disaccordi. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 25 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Contenuti che potrebbero interessarti

In prima serata su Rai1 un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 la fiction Tradimento. Continua la sfida nell’access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna Gli ascolti tv di venerdì 24 ottobre: https://fanpa.ge/CZeY4 - facebook.com Vai su Facebook

"Tale e quale show" domina gli ascolti del prime time di venerdì 17 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 19,6 % di share e 2 milioni 910 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Ascolti tv ieri (24 ottobre): Tradimento e Quarto Grado polverizzati da Conti con Tale e Quale - Sfida serrata tra Rai e Mediaset: vince Carlo Conti con Tale e Quale Show, ma in access prime time Gerry Scotti continua a dominare su Stefano De Martino. Segnala libero.it

Ascolti tv 24 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di Affari Tuoi - In prima serata su Rai1 un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 la fiction Tradimento ... Da fanpage.it

Ascolti tv del 24 ottobre, Carlo Conti risolleva Rai 1. E De Martino nei guai? - Su Rai 1 Carlo Conti ha condotto “Tale e Quale Show”, mentre su Canale 5 è tornato “Tradimento”. Secondo dilei.it