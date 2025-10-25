Ascolti tv 24 ottobre | chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna i dati di Affari Tuoi

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti tv di venerdì 24 ottobre. In prima serata su Rai1 un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 la fiction Tradimento. Continua la sfida nell'access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ascolti tv 24 ottobreAscolti tv venerdì 24 ottobre: Tale e quale show, Tradimento, Farwest - Ascolti tv 24 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it

ascolti tv 24 ottobreAscolti tv ieri 24 ottobre 2025: share tv e dati Auditel. - Ascolti tv ieri 24 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di 24ottobre 2025. Scrive mam-e.it

ascolti tv 24 ottobreAscolti tv del 24 ottobre, Carlo Conti risolleva Rai 1. E De Martino nei guai? - Su Rai 1 Carlo Conti ha condotto “Tale e Quale Show”, mentre su Canale 5 è tornato “Tradimento”. Scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 24 Ottobre