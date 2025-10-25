Ascolti TV 24 ottobre 2025 Tale e Quale Show domina bene Tradimento

In arrivo i dati auditel della giornata di ieri Nella serata di ieri, venerdì 24 ottobre 2025, su Rai1 Tale e Quale Show (qui il resoconto della quinta puntata) ha attirato.000 spettatori, pari a uno share del %. Su Canale5, la fiction Tradimento ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2, Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è ha intrattenuto.000 spettatori pari al %, mentre su Italia1, il film Assassin Club ha raccolto.000 spettatori con uno share del %. Su Rai3, FarWest ha segnato.000 spettatori (%), e su Rete4, Quarto Grado ha totalizzato.000 spettatori (%). Su La7, Propaganda Live ha raggiunto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV 24 ottobre 2025. Tale e Quale Show domina, bene Tradimento

Approfondisci con queste news

ASCOLTI CONDIVISI a Finalborgo! Sabato 25 ottobre, un viaggio affascinante nel mondo della musica: storie, emozioni e protagonisti che hanno lasciato il segno. Con “Ascolti Condivisi”, l’associazione culturale Associazione Culturale Baba Jaga e il divulg - facebook.com Vai su Facebook

"Tale e quale show" domina gli ascolti del prime time di venerdì 17 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 19,6 % di share e 2 milioni 910 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Ascolti tv 24 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di Affari Tuoi - In prima serata su Rai1 un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, mentre su Canale 5 la fiction Tradimento ... Segnala fanpage.it

Ascolti tv venerdì 24 ottobre: Tale e quale show, Tradimento, Farwest - Ascolti tv 24 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it

Ascolti tv ieri 24 ottobre 2025: share tv e dati Auditel. - Ascolti tv ieri 24 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di 24ottobre 2025. mam-e.it scrive