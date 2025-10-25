Ascoltare il canto degli uccelli riduce ansia e stress lo confermano gli studi I consigli per riconoscerli e non disturbarli le app utili e le regole d’oro del rispetto della natura
I l canto degli uccelli ha un potere rilassante. Lo attestano vari studi scientifici: le persone che ascoltano in cuffia il cinguettio si sentono più calme e meno ansiose. Quando fate quattro passi nella natura, in un parco urbano o in un bosco, gli animali più facili da vedere o da ascoltare sono proprio i volatili. L’uccellino con le zampe congelate salvato da un gesto gentile X Leggi anche › Animali in città. Uccelli, i nuovi vicini dell’ultimo piano «Apprezziamo in modo particolare gli uccelli per il volo e per i colori» commenta Marco Gustin, responsabile Specie e Ricerca della Lega Italiana Protezione Uccelli ( Lipu ). 🔗 Leggi su Iodonna.it
