Articoli auto e moto contraffatti | sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 5,5 milioni di prodotti

Su disposizione della Procura della Repubblica di Torino sono state effettuate perquisizioni che hanno portato al sequestro di oltre 5,5 milioni di prodotti, tra cui 144 mila caschi per moto e bici, dal valore commerciale di più di 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Articoli auto e moto contraffatti: sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 5,5 milioni di prodotti

Articoli auto e moto contraffatti: sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 5,5 milioni di prodotti - Su disposizione della Procura della Repubblica di Torino sono state effettuate perquisizioni che hanno portato al sequestro di oltre 5,5 milioni di prodotti, tra cui 144 mila caschi per moto e bici, d ... Si legge su msn.com

CASCHI CONTRAFFATTI, MAXI SEQUESTRO ANCHE A MODENA - Maxi sequestri anche a Modena nel quadro dell’operazione “Non ci casco”, avviata dalla Guardia di Finanza di Torino. Lo riporta tvqui.it

Accessori auto e moto contraffatti, sequestri a Modena e Bologna - La Guardia di Finanza di Torino ha posto sotto sequestro oltre 5 milioni di articoli, per un valore superiore a 90 milioni di euro. Scrive rainews.it