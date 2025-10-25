Articoli auto e moto contraffatti | sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 5,5 milioni di prodotti

Su disposizione della Procura della Repubblica di Torino sono state effettuate perquisizioni che hanno portato al sequestro di oltre 5,5 milioni di prodotti, tra cui 144 mila caschi per moto e bici, dal valore commerciale di più di 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

