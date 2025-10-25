Art and fashion moda arte e spettacolo in una serata di spettacolo

Moda, arte e spettacolo si fondono in un’unica grande serata: sabato 25 ottobre 2025 alle ore 18 l’auditorium San Mattia ai Crociferi di Palermo accoglierà l’evento “Art and Fashion”, promosso e organizzato da Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono, due protagonisti indiscussi della scena. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

