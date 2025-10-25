Arsenal–Crystal Palace | preview probabili formazioni e pronostico

Calcio d’inizio: domenica 26 ottobre 2025, ore 15:00 Stadio: Emirates Stadium – Premier League, 10ª giornata Derby londinese con pesi specifici diversi: l’ Arsenal vuole restare a contatto con la vetta sfruttando il fattore campo; il Crystal Palace cerca punti d’élite con il solito piano fatto di ordine difensivo, ripartenze rapide e qualità nelle mezze posizioni. Stato di forma. Arsenal: squadra compatta e riconoscibile, forte nel pressing organizzato e nelle palle inattive. In casa tende ad alzare i giri nella ripresa, quando ritmo e profondità sulle corsie diventano armi decisive.. Crystal Palace: blocco medio-basso ben coordinato, fisicità in area e transizioni affidate al talento di trequarti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

