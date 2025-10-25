Ars et Labor all' esame di Russi E con l' altro big match può essere vera fuga - DIRETTA ALLE 15.30

Ferraratoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ars et Labor all’esame di. Russi. La formazione di Di Benedetto, già in corsa per una sorta di mini fuga, può allungare ancora. Alle 15.30, infatti, i biancazzurri saranno di scena al Paolo Mazza contro i romagnoli, oggi decimi in classifica. Ma, inevitabilmente, un occhio (o meglio un orecchio). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ars et Labor, Federico: "L'arrivo di una punta non risolve tutti i problemi della fase offensiva" - Le parole del direttore generale dell'Ars et Labor Bruno Pradines rivolte a Mirco Antenucci, accompagnate da un augurio per le prossime ... Si legge su today.it

Rivoluzione Ars et Labor per il derby con la Comacchiese la diretta - Dagli 11 metri si presenta Gaetani, che tira sulla destra di Campi, bravo a intuire ma non a respingere. Segnala msn.com

Ars et Labor, rescissione consensuale con il Ds Mirco Antenucci - Il Lupo di Roccavivara avrebbe rescisso il contratto a causa della mancanza di un bomber dopo un paio di mesi in carica. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ars Et Labor Esame