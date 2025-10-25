Arrivo a casa e ti ammazzo Ex in manette

DOVERA (Cremona) "Sto arrivando a casa tua per ucciderti". L’altro pomeriggio la chiamata all’ex compagna ha fatto scattare l’allarme. lei ha chiesto aiuto alla centrale operativa dei carabinieri di Crema, e a Dovera in pochi minuti è arrivata una pattuglia della Stazione di Pandino che ha trovato l’uomo, un pregiudicato, proprio davanti a casa della ex. Era molto agitato e, dopo essere stato identificato, ha detto che voleva solo vedere la figlia. Nel frattempo però ha insultato ripetutamente l’ex compagna, che si era affacciata alla finestra. I carabinieri gli hanno concesso di vedere la bambina, che però era molto spaventata dall’atteggiamento del padre, così i militari hanno deciso di interrompere l’incontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

