Arrivo a casa e ti ammazzo Ex in manette
DOVERA (Cremona) "Sto arrivando a casa tua per ucciderti". L’altro pomeriggio la chiamata all’ex compagna ha fatto scattare l’allarme. lei ha chiesto aiuto alla centrale operativa dei carabinieri di Crema, e a Dovera in pochi minuti è arrivata una pattuglia della Stazione di Pandino che ha trovato l’uomo, un pregiudicato, proprio davanti a casa della ex. Era molto agitato e, dopo essere stato identificato, ha detto che voleva solo vedere la figlia. Nel frattempo però ha insultato ripetutamente l’ex compagna, che si era affacciata alla finestra. I carabinieri gli hanno concesso di vedere la bambina, che però era molto spaventata dall’atteggiamento del padre, così i militari hanno deciso di interrompere l’incontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
CAMBIAMENTI IN ARRIVO --- Tempo di cambiamenti e trasformazioni alla casa di riposo “San Giorgio”: abbiamo fatto il punto della situazione con il cavallermaggiorese Roberto Montan, presidente della Cittadella della salute. - facebook.com Vai su Facebook
"Arrivo a casa e ti ammazzo". Ex in manette - L’altro pomeriggio la chiamata all’ex compagna ha fatto scattare l’allarme. Come scrive msn.com
L'ex fidanzato di Pamela Genini: «Quell’uomo le diceva: se mi lasci ti ammazzo. Era troppo buona, non sono riuscito a salvarla» - , 40 anni, imprenditore: «Mi raccontava tutto e io l’ho sempre aiutata, non le ho mai voltato le spalle. Si legge su msn.com
Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate dall’ex: Il «Se mi lasci ti ammazzo» diventa ancora una volta realtà - La ventinovenne Pamela Genini è stata ammazzata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin ... Come scrive panorama.it