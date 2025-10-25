Arrivano buone notizie per il rientro di Rrahmani

Forzazzurri.net | 25 ott 2025

Il difensore azzurro è pronto al rientro nella retroguardia partenopea. Arrivano buone notizie dall’infermeria azzurra: Amir Rrahmani è pronto al rientro dopo l’infortunio muscolare patito . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

arrivano buone notizie per il rientro di rrahmani

© Forzazzurri.net - Arrivano buone notizie per il rientro di Rrahmani

