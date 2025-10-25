Arriva l' ora solare | a Monza cambiano gli orari del Parco e dei giardini pubblici

Monzatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora poche ora e diremmo arrivederci all’ora legale, fino al prossimo 29 marzo 2026. Questa notte, più precisamente alle 3, le lancette dell’orologio si sposteranno un’ora indietro.Con l’arrivo dell’ora solare cambieranno anche gli orari del Parco di Monza, dei giardini reali, della villa Reale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

