Arriva la portaerei di Trump Le tensioni tra Washington e Caracas hanno raggiunto un punto di non ritorno
Le tensioni tra Washington e Caracas stanno raggiungendo un punto di non ritorno. Secondo quanto rivelato da alcune fonti anonime statunitensi citate dalla Cnn, il presidente Usa Donald Trump starebbe valutando l’ipotesi di “colpire strutture per la produzione di cocaina” e le principali rotte del narcotraffico all’interno del territorio venezuelano, considerato uno snodo fondamentale per i traffici di droga diretti verso gli Stati Uniti. Le fonti, tuttavia, hanno precisato che una decisione definitiva “non è stata ancora raggiunta”. L’indiscrezione ha fatto immediatamente il giro del mondo, scatenando un’ondata di reazioni politiche e militari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
