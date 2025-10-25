Arriva il puzzle interattivo di Stranger Things
Un incontro inedito tra arte, design e passione per le grandi storie. Clementoni, simbolo di italianità nel mondo del gioco e della creatività, firma con Netflix un progetto che ridefinisce l’esperienza del gioco portandolo in una nuova dimensione estetica e sensoriale: nasce “ Metamorphic Art Collection – Stranger Things ”, il primo puzzle capace di trasformarsi in un vero e proprio quadro interattivo. Il set include un puzzle da 520 pezzi, una cornice assemblabile e una striscia LED multicolore adesiva. Grazie alla tecnologia RGB Art e a una speciale stampa in eptacromia, le immagini prendono vita con tre diverse identità visive a seconda della luce proiettata: rossa, verde o blu. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Sta per tornare una leggenda! Il 31 ottobre arriva la ATARI 2600+ PAC-MAN Edition Un’edizione speciale per celebrare il 45° anniversario di PAC-MAN! Disponibile dal 31 ottobre (prenotala ora!) Un must per veri amanti del retro gaming #Atari #Pa - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il puzzle interattivo di Stranger Things - Un incontro inedito tra arte, design e passione per le grandi storie. Lo riporta lanazione.it