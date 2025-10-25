Arriva il puzzle interattivo di Stranger Things

Lanazione.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro inedito tra arte, design e passione per le grandi storie. Clementoni, simbolo di italianità nel mondo del gioco e della creatività, firma con Netflix un progetto che ridefinisce l’esperienza del gioco portandolo in una nuova dimensione estetica e sensoriale: nasce “ Metamorphic Art Collection – Stranger Things ”, il primo puzzle capace di trasformarsi in un vero e proprio quadro interattivo. Il set include un puzzle da 520 pezzi, una cornice assemblabile e una striscia LED multicolore adesiva. Grazie alla tecnologia RGB Art e a una speciale stampa in eptacromia, le immagini prendono vita con tre diverse identità visive a seconda della luce proiettata: rossa, verde o blu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

arriva il puzzle interattivo di stranger things

© Lanazione.it - Arriva il puzzle interattivo di Stranger Things

Argomenti simili trattati di recente

arriva puzzle interattivo strangerArriva il puzzle interattivo di Stranger Things - Un incontro inedito tra arte, design e passione per le grandi storie. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Puzzle Interattivo Stranger