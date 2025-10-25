’Arnia’ recuperate ottanta tonnellate di cibo

"Credo che in Arnia ci sia un duplice servizio: il recupero di generi alimentari e il sostegno alle fasce più fragili della popolazione". Parole dell’allora presidente dell’Unione di Comuni del Distretto Ceramico, il sindaco di Maranello Luigi Zironi, pronunciate un anno e mezzo fa in occasione dell’inaugurazione di ‘Arnia - la dispensa del distretto’, che apriva le sue porte in via Adige, zona Braida. Un anno e mezzo dopo ci siamo tornati, in via Adige, per capire a che punto sia questo innovativo servizio di solidarietà gestito da ’Il Melograno’, associazione sassolese che da sempre si spende, raccogliendo generi alimentari a favore delle famiglie più bisognose, a favore dei più deboli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

