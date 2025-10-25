Armato e sotto falso nome si nascondeva in un B&B | blitz della Polizia a Ladispoli

Ladispoli, 25 ottobre 2025 – Si nascondeva sotto falso nome, armato e con una “riserva” di cocaina, in un B&B sperduto nella campagna ladispolense. Un quarantaquattrenne romano, rimasto coinvolto in una sanguinosa lite avvenuta lo scorso settembre nel quartiere Massimina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato insieme alla compagna, che si era rifugiata insieme a lui. A sorprenderli sono stati gli investigatori del Commissariato di P.S. Ladispoli, che, dal momento del grave episodio, avevano raccolto informazioni sul possibile rifugio dell’uomo, che da settimane ormai risultava irreperibile. Dopo una serie di verifiche e riscontri, i sospetti degli agenti si sono concentrati su u na struttura ricettiva dell’entroterra, lontana dalle zone turistiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

