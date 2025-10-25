Armato di pistola rapina tabaccheria

Tarantini Time Quotidiano Una rapina si è consumata pochi minuti fa a Tramontone in piazza Giorgis. Come riportato da TarantoToday un uomo armato di pistola, con volto travisato e parrucca, ha fatto irruzione nel locale minacciando con l’arma i dipendenti e facendosi consegnare l’incasso. Sul posto la Polizia. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Armato di pistola rapina tabaccheria

Contenuti che potrebbero interessarti

Armato e a volto coperto: identificato il presunto autore della rapina all’ufficio postale Il colpo a Ula Tirso nel giugno 2024: l’autore del colpo si era fatto consegnare 10 mila euro dopo aver minacciato la dipendente con la pistola Tutte le altre notizie su www.lan - facebook.com Vai su Facebook

Tensione all'Esquilino, armato di coltello minaccia una donna. Un agente impugna la pistola https://ift.tt/VYGRsdI - X Vai su X

Rapina in tabaccheria: “Mi ha puntato la pistola, gli ho dato tutto”. La fuga in bici elettrica - Rimini, 3 giugno 2025 – Paura nel pomeriggio di ieri a Rimini: un giovane con il volto coperto da un cappellino e dal cappuccio della felpa, ha fatto irruzione nella tabaccheria “Alexander” di viale ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Rapina al bar tabaccheria. Armati di coltello e pistola, legano il barista e fuggono - Due banditi a volto coperto, uno con in mano un coltello e l’altro con una pistola, non è chiaro se vera o giocattolo, hanno rapinato il bar ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Rapina in tabaccheria, bandito scappa con il cassetto della cassa - Il raid è avvenuto nel pomeriggio di martedì 8 luglio in via Mattè Trucco. Scrive romatoday.it