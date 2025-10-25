Armato di pistola rapina tabaccheria

Tarantinitime.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Una rapina si è consumata pochi minuti fa a Tramontone in piazza Giorgis. Come riportato da TarantoToday un uomo armato di pistola, con volto travisato e parrucca, ha fatto irruzione nel locale minacciando con l’arma i dipendenti e facendosi consegnare l’incasso. Sul posto la Polizia. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

armato di pistola rapina tabaccheria

© Tarantinitime.it - Armato di pistola rapina tabaccheria

Contenuti che potrebbero interessarti

Rapina in tabaccheria: “Mi ha puntato la pistola, gli ho dato tutto”. La fuga in bici elettrica - Rimini, 3 giugno 2025 – Paura nel pomeriggio di ieri a Rimini: un giovane con il volto coperto da un cappellino e dal cappuccio della felpa, ha fatto irruzione nella tabaccheria “Alexander” di viale ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Rapina al bar tabaccheria. Armati di coltello e pistola, legano il barista e fuggono - Due banditi a volto coperto, uno con in mano un coltello e l’altro con una pistola, non è chiaro se vera o giocattolo, hanno rapinato il bar ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Rapina in tabaccheria, bandito scappa con il cassetto della cassa - Il raid è avvenuto nel pomeriggio di martedì 8 luglio in via Mattè Trucco. Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Armato Pistola Rapina Tabaccheria