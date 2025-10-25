ariston vuole crescere ancora adesso mette riello nel mirino

di Sara Ferreri FABRIANO (Ancona) Ci sarebbe anche Ariston Group, oltre a gruppi cinesi ed europei, al lavoro sul dossier del gruppo italiano Riello, big delle caldaie che il colosso statunitense Carrier Global Corporation ha deciso di mettere in vendita. A renderlo noto Il Sole 24 ore. Riello è un marchio storico, nato nel 1922, con una forte presenza produttiva in Veneto, che dal dieci anni ha una proprietà americana. I suoi brand principali (Riello e Beretta) sono ricchi di tradizione e hanno catalizzato le attenzioni dei big del settore. Si attende un processo di vendita che ad oggi non è ancora partito ufficialmente: potrebbero essere attese a metà novembre le offerte non vincolanti per Riello e al lavoro ci sarebbe la banca d’affari Bofa-Bank of America. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

