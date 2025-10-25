Arezzo un altro scontro diretto Bucchi punta tutto sull’ex Cianci | Ma occhio a questa Ternana

di Andrea Lorentini Senza tifosi al seguito, ma con la voglia di dettare ancora la legge della capolista, rafforzare il primato solitario e confermarsi dopo l’exploit di Ravenna. A Terni, l’ insegue la sesta vittoria consecutiva in trasferta per tenere a distanza i romagnoli e l’Ascoli e per sfatare un altro tabù di questa stagione, fin qui esaltante: al "Liberati" un solo successo nei venti precedenti giocati in terra umbra per gli amaranto con il segno 2 che manca addirittura da quasi 60 anni. Bucchi, uno dei tanti ex della sfida, deve rinunciare ancora a Renzi e Dezi, mentre Mawuli è salito sul pullman per Terni anche se non è al meglio e si accomoderà in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo, un altro scontro diretto. Bucchi punta tutto sull’ex Cianci: "Ma occhio a questa Ternana»

Scopri altri approfondimenti

sabato 18 ottobre Pronto a contare tanti auguri? Bulli&Balene di Arezzo festeggia il suo primo compleanno Non prendere impegni. Ti aspettiamo con Spritz, Cicchetti, Frittini, musica e tanto tanto altro. - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo, un altro scontro diretto. Bucchi punta tutto sull’ex Cianci: "Ma occhio a questa Ternana» - Nemmeno Righetti sta bene "I nostri avversari hanno un organico di spessore e allenatore molto bravo: noi possiamo ancora cre ... Segnala sport.quotidiano.net

Arezzo, è una vigilia carica d'adrenalina. A Ravenna una sfida da primato - Tutto esaurito al Benelli per lo scontro diretto fra le due capolista. Si legge su arezzonotizie.it

Grandissimo Arezzo: vince a Ravenna e ora è davvero "Salutate la Capolista" - Lassù dove è bello stare e dove osa solo una squadra che più di tutte comincia ... Riporta corrierediarezzo.it