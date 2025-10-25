Arezzo primo pareggio per Bucchi alla 27ª | 1-1 con la Ternana

Alla 27ª partita della gestione Bucchi è arrivato il primo pareggio stagionale. Fino a oggi, da quando Cristian Bucchi siede sulla panchina amaranto, il bilancio contava solo vittorie (19) e sconfitte (7). Quella di oggi era la seconda trasferta consecutiva per l’Arezzo, impegnato sul campo della Ternana, formazione di prima fascia guidata da Fabio Liverani, tecnico che ha dato una chiara identità alla squadra umbra. Gli amaranto si sono schierati dal primo minuto con gli ex Cianci e Tito. L’avvio è stato prudente da entrambe le parti: ritmi bassi e poche emozioni. Nei primi 15 minuti non si registra alcun tiro nello specchio, solo due colpi di testa – uno per parte – terminati a lato. 🔗 Leggi su Lortica.it

