Arezzo primo pareggio per Bucchi alla 27ª | 1-1 con la Ternana
Alla 27ª partita della gestione Bucchi è arrivato il primo pareggio stagionale. Fino a oggi, da quando Cristian Bucchi siede sulla panchina amaranto, il bilancio contava solo vittorie (19) e sconfitte (7). Quella di oggi era la seconda trasferta consecutiva per l’Arezzo, impegnato sul campo della Ternana, formazione di prima fascia guidata da Fabio Liverani, tecnico che ha dato una chiara identità alla squadra umbra. Gli amaranto si sono schierati dal primo minuto con gli ex Cianci e Tito. L’avvio è stato prudente da entrambe le parti: ritmi bassi e poche emozioni. Nei primi 15 minuti non si registra alcun tiro nello specchio, solo due colpi di testa – uno per parte – terminati a lato. 🔗 Leggi su Lortica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
° Il Centro Sportivo Italiano - Comitato di Arezzo, insieme alla Clericus Arretium e alla delegazione aretina del Coni, organizzato il primo torneo per rappresentative di Tennis Tavolo L'edizione si svolg - facebook.com Vai su Facebook
Primavera: Latina-Arezzo 6-0 UNDER 17: Alcione Milano-Arezzo 3-1 UNDER 16: Arezzo-Vis Pesaro 0-0 UNDER 15: Alcione Milano-Arezzo 1-1 Articolo completo https://tinyurl.com/ - X Vai su X
Ternana-Arezzo 1-1: buon punto per gli amaranto - Terni, 25 ottobre 2025 – L’Arezzo limita i danni a Terni e conquista un buon punto per come si era messa la sfida in Umbria: nella ripresa, infatti, l’ex Cianci rimedia al gol di Dubickas nel primo te ... Riporta msn.com
Ternana-Arezzo 1-1, le Fere mettono in difficoltà la capolista - L’Arezzo non pareggiava da 26 partite, ovvero dall’arrivo di Bucchi in panchina lo scorso febbraio. Scrive msn.com
Bucchi: "Un'altra partita tosta. Divieto per i tifosi? Il fallimento del calcio" - Il tecnico amaranto alla vigilia della trasferta di Terni: “Affrontiamo una squadra di primo livello, con tanti buoni calciatori che c’erano anche lo scorso anno e altri che sono arrivati dal mercato. Riporta arezzonotizie.it