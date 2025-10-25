Ardea oppioide nascosto nell’armadio | arrestato

Ardea, 25 ottobre 2025 – Nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un 43enne del posto gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un armadio della camera da letto, un ingente quantitativo di sostanza illecita: si tratta di 159 dosi tra compresse e film sublinguali di “Suboxone”, farmaco contenente buprenorfina – un oppioide utilizzato nei trattamenti per la dipendenza da sostanze stupefacenti – detenuto senza la prescrizione medica obbligatoria del SER. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it