arcola pessimo benvenuto in paese vasca da bagno con rifiuti

Arcola (La Spezia), 25 ottobre 2025 – Una vasca da bagno sotto il cartello “ Arcola città per la pace”. Si leva la protesta in via Sommovigo nella zona del Termo. Da un mese la vasca, ormai piena di immondizia, saluta chi giunge in paese. La prima segnalazione, "piena di speranza" dicono gli abitanti, risale al 26 settembre, la promessa era che nel giro di qualche giorno la vasca sarebbe stata rimossa. Ma è ancora lì, diventata ricettacolo di altra spazzatura che i soliti incivili vi gettano all’interno. I residenti chiedono la rimozione della vasca e la bonifica del luogo. Identica situazione di abbandono di sacchi di spazzatura avviene ciclicamente nel parco Mimma Rolla al Ponte di Arcola, da dove giungono altre segnalazioni contro chi si “diverte” a mancare di rispetto verso le persone che frequentano i polmoni verdi del territorio arcolano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

