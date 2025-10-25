Aranzulla a Fanpageit | Con l’IA il mio sito perde il 25% Io vivo di rendita ma c'è un problema per tutti
Salvatore Aranzulla, classe 1990, ha fondato un impero con le sue guide. Negli ultimi 20 anni ha aiutato milioni di utenti a muoversi nel mondo della tecnologia. Ora sta affrontando una nuova sfida: l'intelligenza artificiale. I chatbot si basano su algoritmi che prendono informazioni e le rimpastano per fornirle agli utenti. In questa intervista a Fanpage.it ha spiegato come sta cambiando il suo lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
