Approvati orari di apertura e tariffario del nuovo Bike Park | quanto costerà per società e gruppi sportivi

Ravennatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finalmente pronto per ospitare gli sportivi di Ravenna il nuovo Bike Park. Con la festa inaugurale di sabato, potranno così partire ufficialmente le attività dell'impianto dell'ex ippodromo, ora denominato Polisportivo Darsena, che nel suo primo anno di attività sarà direttamente gestito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Approvati Orari Apertura Tariffario