Approvati orari di apertura e tariffario del nuovo Bike Park | quanto costerà per società e gruppi sportivi
È finalmente pronto per ospitare gli sportivi di Ravenna il nuovo Bike Park. Con la festa inaugurale di sabato, potranno così partire ufficialmente le attività dell'impianto dell'ex ippodromo, ora denominato Polisportivo Darsena, che nel suo primo anno di attività sarà direttamente gestito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ATTENZIONE – NUOVI ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO IN VIA RODARI Per garantire la sicurezza degli alunni e delle famiglie della Scuola Primaria e dell’Infanzia “Don Milani” di Villaggio Giovi, cambiano gli orari del divieto di transito in Via Rodari - facebook.com Vai su Facebook
#Movida, approvate le nuove regole del Comune di #Modena su #musica e alcolici in #vetro in centro: gli orari e le multe previste - X Vai su X