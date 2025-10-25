Apple Martin e la sana ossessione per la moda con mamma Gwyneth Paltrow e Jane Birkin nel moodboard
La primogenita dell'attrice e imprenditrice e di Chris Martin dei Coldplay sta muovendo i primi passi nella moda. Protagonista insieme alla madre della campagna di Gap, è diventata la brand ambassador di Self-Portrait. Il vero privilegio della «nepo baby» del momento? Poter saccheggiare il guardaroba materno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
