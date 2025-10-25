Apertura sviluppo e modernizzazione | prende forma il 15esimo piano quinquennale della Cina
In Cina sta iniziando a prendere forma il 15esimo piano quinquennale, ossia il piano che dovrà guidare l'economia del Paese attraverso uno sviluppo di qualità nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Si tratterà di una fase cruciale visto che durante il quinquennio citato Pechino sarà chiamata a consolidare le proprie fondamenta per procedere verso la modernizzazione socialista entro il 2035. È per questo motivo che è utile analizzare le le raccomandazioni discusse e adottate in occasione della quarta sessione plenaria tenuta dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, le stesse che contribuiranno a formulare il prossimo piano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il programma di sviluppo del club rossoblù extracampo non si ferma, dopo l’avvio della Badia come nuovo centro del settore giovanile, il prossimo passo è rappresentato dall’apertura dello Store in piazza Banchi - facebook.com Vai su Facebook
Apertura, sviluppo e modernizzazione: prende forma il 15esimo piano quinquennale della Cina - 2030) punterà su sviluppo di alta qualità, autosufficienza tecnologica e sostenibilità ambientale ... Come scrive msn.com