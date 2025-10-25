Anziani il welfare cancellato per legge
Tasse che salgono contro tasse che scendono. Tasse che nascono contro tasse che scompaiono. Il dibattito sulla legge di bilancio ruota in gran parte intorno alle tasse. Ogni. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Approfondisci con queste news
Anziani, il welfare cancellato per legge - X Vai su X
Coldiretti Marche, l’agricoltura come nuovo welfare per gli anziani fragili - facebook.com Vai su Facebook
Non autosufficienza, più che una riforma la legge sugli anziani è una scatola vuota - burocrazia all’assistenza domiciliare mirata fino all’accreditamento delle Rsa: l’attuazione della legge- Segnala ilsole24ore.com
Riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti al palo. Il Patto per un nuovo welfare: “Rischiamo di muoverci troppo tardi” - A oltre un anno e mezzo dall’approvazione della legge delega 33/2023, il percorso di attuazione procede con le ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Anziani non autosufficienti: serve una legge nazionale - I sindacati dei pensionati rilanciano la necessità di una legge nazionale sulla non autosufficienza, considerando che il futuro porterà a un progressivo aumento e cronicizzazione dell’emergenza Sono ... disabili.com scrive