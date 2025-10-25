Anziani il welfare cancellato per legge

Lastampa.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tasse che salgono contro tasse che scendono. Tasse che nascono contro tasse che scompaiono. Il dibattito sulla legge di bilancio ruota in gran parte intorno alle tasse. Ogni. 🔗 Leggi su Lastampa.it

anziani il welfare cancellato per legge

© Lastampa.it - Anziani, il welfare cancellato per legge

Approfondisci con queste news

anziani welfare cancellato leggeNon autosufficienza, più che una riforma la legge sugli anziani è una scatola vuota - burocrazia all’assistenza domiciliare mirata fino all’accreditamento delle Rsa: l’attuazione della legge- Segnala ilsole24ore.com

anziani welfare cancellato leggeRiforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti al palo. Il Patto per un nuovo welfare: “Rischiamo di muoverci troppo tardi” - A oltre un anno e mezzo dall’approvazione della legge delega 33/2023, il percorso di attuazione procede con le ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Anziani non autosufficienti: serve una legge nazionale - I sindacati dei pensionati rilanciano la necessità di una legge nazionale sulla non autosufficienza, considerando che il futuro porterà a un progressivo aumento e cronicizzazione dell’emergenza Sono ... disabili.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Anziani Welfare Cancellato Legge