Anziana turista americana scippata davanti alla stazione di Saronno

Ilnotiziario.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo episodio di violenza davanti alla stazione ferroviaria di Saronno, dove ieri sera un’anziana turista americana è stata scippata. Erano le 21.35 di ieri sera, venerdì 24 ottobre, quando davanti alla stazione ferroviaria è scattato l’allarme: una cittadina americana di 82 anni è stata derubata della borsetta contenente denaro, documenti e altri effetti personali. L’episodio . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

