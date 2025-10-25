anziana turista americana scippata davanti alla stazione di saronno

Ennesimo episodio di violenza davanti alla stazione ferroviaria di Saronno, dove ieri sera un’anziana turista americana è stata scippata. Erano le 21.35 di ieri sera, venerdì 24 ottobre, quando davanti alla stazione ferroviaria è scattato l’allarme: una cittadina americana di 82 anni è stata derubata della borsetta contenente denaro, documenti e altri effetti personali. L’episodio . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

