Anziana aggredita e rapinata in casa | terrore in via Tirana

Padovaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura in via Tirana, nel cuore del quartiere Palestro a Padova. Un’anziana di 83 anni è stata aggredita e rapinata nel suo appartamento da due uomini incappucciati, entrati in casa con una copia delle chiavi. Il fatto è successo in piena mattina venerdì 24 ottobre, intorno alle 9.15, in un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

