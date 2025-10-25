Anziana aggredita e rapinata in casa | terrore in via Tirana

Paura in via Tirana, nel cuore del quartiere Palestro a Padova. Un’anziana di 83 anni è stata aggredita e rapinata nel suo appartamento da due uomini incappucciati, entrati in casa con una copia delle chiavi. Il fatto è successo in piena mattina venerdì 24 ottobre, intorno alle 9.15, in un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it