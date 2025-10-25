Anziana aggredita e rapinata in casa i due malviventi entrano nell' appartamento con una copia delle chiavi La fuga con oro e gioielli ripresa dalle telecamere

PADOVA - Brutale rapina ieri mattina in un appartamento di via Tirana, in zona Palestro. Due individui col volto travisato sono entrati nell?abitazione di un?anziana di 83 anni e dopo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Anziana aggredita e rapinata in casa, i due malviventi entrano nell'appartamento con una copia delle chiavi. La fuga (con oro e gioielli) ripresa dalle telecamere

