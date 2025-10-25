Antonella Palma di Fratianni oggi | età e figli chi è la moglie di Mauro Di Francesco

Antonella Palma di Fratianni oggi, chi è la moglie di Mauro Di Francesco. Antonella Palma di Fratianni è stata la moglie di Mauro Di Francesco, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni ’80 e ’90, scomparso il 25 ottobre 2025 all’età di 74 anni. Antonella Palma di Fratianni età e biografia. Antonella Palma di Fratianni età 70 anni (oggi). Non ha mai rilasciato interviste né cercato visibilità, preferendo restare lontana dai riflettori. È descritta come una donna elegante, di origini nobili, discreta e molto presente nella vita del marito, soprattutto nei momenti difficili legati alla sua salute. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it © Spettacoloitaliano.it - Antonella Palma di Fratianni oggi: età e figli, chi è la moglie di Mauro Di Francesco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Antonella Di Palma - facebook.com Vai su Facebook

Mauro Di Francesco, chi è la moglie Antonella Palma Di Fratianni. La malattia, il trapianto e l’ultima apparizione in TV - Mauro Di Francesco è morto a 74 anni, dopo una lunga malattia: chi è la moglie Antonella Palma Di Fratianni, cosa fa e chi è il figlio nato dalla loro storia. Come scrive libero.it

Antonella Palma di Fratianni oggi: età e figli, chi è la moglie di Mauro Di Francesco - Antonella Palma di Fratianni è stata la moglie di Mauro Di Francesco, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni ’80 e ’90, scomparso il 25 ottobre 2025 all’età di 74 anni. Scrive spettacoloitaliano.it

Chi è Antonella Palma di Fratianni, la moglie di Mauro Di Francesco: amore, silenzio e un addio che commuove - Antonella Palma di Fratianni ha vissuto per quasi trent’anni accanto a Mauro Di Francesco, senza mai cercare la scena. Lo riporta alphabetcity.it