Anticipazioni Tú Sí Que Vales stasera 25 ottobre 2025 | ospiti sfide un concorrente ottiene il 100% da parte del pubblico
Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, accanto a Sabrina Ferilli, sono pronti per giudicare le esibizioni dei concorrenti nel quinto appuntamento del talent Tú Sí Que Vales torna stasera, sabato 25 ottobre 2025, su Canale 5 per una nuova puntata ricca di talenti e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tu si que vales, stasera 25 ottobre su Canale 5: le anticipazioni - X Vai su X
Tu si que vales, stasera 18 ottobre: ospiti e anticipazioni Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Tu Sì Que Vales, anticipazioni del 4 ottobre: il gesto inaspettato di Maria De Filippi - La seconda puntata di Tu Sì Que Vales va in onda stasera in prima serata su Canale 5 e le anticipazioni ... Come scrive dilei.it