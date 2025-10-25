Torna sabato 25 ottobre alle 21,30 su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle, il dance show per eccellenza condotto da Milly Carlucci, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. Vent’anni di balli, di Vip, di storie, e – perché no – di polemiche che continuano a conquistare milioni di spettatori, confermando il programma come uno dei più amati della televisione italiana. L’edizione 2025 è una delle più ricche di sempre: tra colpi di scena, alcuni nomi inattesi e una competizione sempre più accesa, il pubblico può contare su un cast d’eccezione e su performance che sembrano piccoli spettacoli teatrali in movimento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Ballando con le stelle del 25 ottobre, Maria Esposito ballerina per una notte