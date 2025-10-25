anteprima nfl pronostici quote come guardare

2025-10-25 09:39:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Dettagli chiave mentre i texani ospitano i 49ers • Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2025 08:39:46 BST • 3 minuti di lettura Anteprima dei San Francisco 49ers @ Houston Texans. Mac Jones punterà a impressionare ancora quando il quarterback sostituirà Brock Purdy mentre i San Francisco 49ers (5-2) giocheranno un’altra partita senza una lunga lista di giocatori infortunati contro gli Houston Texans (2-4) domenica. I 49ers sono alla pari con Seahawks e Rams in cima alla NFC West e affrontano avversari che hanno vinto due degli ultimi 20 incontri con squadre che detengono record migliori, ma la difesa dei texani è in testa nella NFL in termini di punti concessi a partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

