Antenna avanti con i lavori Ma la soprintendenza frena
Nessun vincolo viene evidenziato dal Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa sull’area dove verrà issata un’antenna 5G alta quasi 40 metri, nel piazzale vicino al Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia. Interpellata dal Comune di Pontedera ad inizio settimana, in seguito alle veementi proteste dei residenti del borgo di Treggiaia, arrivati addirittura a sbarrare la piccola strada in salita che porta alla piccola chiesa e quindi al cantiere già avviato, la Soprintendenza ha risposto confermando l’assenza di vincoli in quell’area e quindi validando tutti i procedimenti svolti fino ad ora dagli enti competenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
