Annuncio Juve Tudor fatto fuori | tutto già deciso

Alla Juventus è già tempo di scelte pesanti: l’esonero di Igor Tudor sarebbe stato deciso, c’è perfino la data per il suo addio. Dopo un avvio di stagione che aveva fatto ben sperare, la Juventus di Igor Tudor sembra aver perso la bussola. Il tecnico croato, arrivato con l’obiettivo di riportare grinta e compattezza, aveva inizialmente convinto con un calcio dinamico e aggressivo, ma col passare delle settimane la squadra si è inceppata. Le prestazioni altalenanti, una serie di pareggi che hanno frenato la corsa e, soprattutto, la pesante sconfitta contro il Como hanno fatto scattare più di un campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Annuncio Juve, Tudor fatto fuori: tutto già deciso

