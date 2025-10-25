ANNULLIAMO LA PARTITA DI SERIE A | in campo non si va più | Giocheranno solo 37 partite su 38
ANNULLIAMO LA PARTITA DI SERIE A: in campo non si va più Giocheranno solo 37 partite su 38"> La notizia aveva un po’ sconvolto tutti. Erano seguite tante polemiche e ora è pronto un dietrofront clamoroso. Una partita può essere annullata o sospesa per diversi motivi, legati sia a fattori tecnici che a circostanze esterne. Tra le cause più comuni ci sono le condizioni meteorologiche estreme, come piogge torrenziali, neve o grandine, che rendono il campo impraticabile o pericoloso per i giocatori. Anche la scarsa visibilità dovuta a nebbia o problemi di illuminazione può portare l’arbitro a rinviare o interrompere l’incontro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Nzola spaventa, Athekame risolve, Cuadrado tradisce il suo maestro Partita folle a San Siro, con il Milan che fallisce la conferma della vetta almeno fino al prossimo turno ma trova un punto insperato nel recupero Classifica ora cortissima in attesa di Nap - facebook.com Vai su Facebook
Rimandata ancora la prima vittoria stagionale per Pisa e Fiorentina: il derby toscano finisce 0-0 ? In una partita molto combattuta ed equilibrata entrambe le squadre si vedono annullare un gol dal VAR. I primi due a Kean, che al 56’ e al 64’ segna ma in posi - X Vai su X
Paura e tragedia sfiorata in Serie C: tifosi cadono in campo, partita sospesa - 0 per gli ospiti, è stato sospeso 6' all'80' a causa di un brutto incidente per due tifo ... tuttosport.com scrive