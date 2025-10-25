Animali Brambilla riscatta la mucca fuggita da un macello in Brianza e la adotta

Non è un toro, ma una mucca, e non sarà abbattuta perché da ieri appartiene alla Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, presieduta dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla. Finisce bene l'epopea del bovino, fuggito da un macello brianzolo nel pomeriggio del 21 ottobre, segnalato inizialmente nella zona di Valle Nava, in provincia di Lecco, e ancora in fuga, nonostante l'impiego di uomini e droni per trovarla. "La nuova proprietaria l'ha ribattezzata Minerva in omaggio all'intelligenza di cui ha dato prova durante l'evasione (per prendere il largo ha fatto leva sul dorso di un'altra mucca) e la latitanza (per nascondersi ha scelto i boschi di valle Nava). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Animali, Brambilla riscatta la mucca fuggita da un macello in Brianza e la adotta

