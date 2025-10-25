Anguissa | Lavoriamo a tanti sistemi diversi in allenamento la chiave è stata l’atteggiamento
Frank Anguissa e Scott McTominay hanno parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli sull’Inter 3-1. Le parole di Anguissa e McTominay. Frank, c’era da dare un segnale alla stagione: « Non so se è un segnale, ma giochiamo partita dopo partita e l’obiettivo è sempre vincere. Farlo con una squadra così forte come l’Inter è tanto, l’abbiamo fatto con l’atteggiamento giusto ». Scott, l’ultima volta che avevi segnato al Maradona era contro il Cagliari l’anno scorso, segni solo gol decisivi: « Serata grandiosa, c’era da dare una grande prestazione e reazione dopo la Champions ». Frank, col 4-3-3 il Napoli è tornato in comfort zone? « Non lo so, non è il sistema che ha fatto la differenza ma l’atteggiamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
