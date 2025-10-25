Ancora vento forte sulla costa | allerta meteo gialla per mareggiate

Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interessa la Toscana nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre. I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell'Elba nella giornata di sabato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

