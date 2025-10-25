Ancora vento forte sulla costa | allerta meteo gialla per mareggiate

Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interessa la Toscana nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre. I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell'Elba nella giornata di sabato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Marina di Pisa si appresta a passare un’altra notte di vento forte. Da ieri la Protezione Civile comunale monitora costantemente la situazione: nessun danno registrato al momento, solo alcuni sassi finiti sulla strada, rimossi già in mattinata. Il litorale sarà presid - facebook.com Vai su Facebook

#Allertameteo arancione in #Spagna: vento forte, mareggiate e piogge in arrivo - X Vai su X

Ancora allerta meteo per le mareggiate, ancora onde potenti e vento molto forte - A spingere un mare così agitato c’è anche la forza del vento: oggi la raffica massima è stata registrata alla Gorgona (oltre 89 chilometri orari), ma anche a Capraia non si scherza con una raffica da ... Come scrive lanazione.it

Piogge intense e vento forte in arrivo, diramata l'allerta meteo gialla - La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla dalle 15 di giovedì 23 ottobre alle 7 venerdì 24 ottobre a causa delle piogge intense e il forte vento attesi nelle prossime ore su tutta la ... Lo riporta rainews.it

Una nuova allerta meteo per la Toscana: preoccupa la pioggia ma anche il vento - Possibili disagi e difficoltà per la costa, in particolare quella livornese, a causa di folate che saranno p ... Si legge su lanazione.it