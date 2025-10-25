Ancora una scossa | due terremoti a pochi minuti di distanza
Un terremoto di magnitudo 2.0 (ML) si è verificato il 25 ottobre 2025 alle ore 21:59 italiane (19:59 UTC). L’epicentro è stato individuato a 1 km a nord di Prata di Principato Ultra (AV), alle coordinate latitudine 40.9962 e longitudine 14.8388, a una profondità di 19,2 km. Prata di Principato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
