Ancora un furto negli scavi di Pompei fermato turista statunitense
Furto di reperti, dal turista polacco di 4 giorni fa ad un pensionato statunitense. Siamo di nuovo a Pompei, nel parco archeologico più conosciuto del mondo. Un uomo raccoglie alcune pietre lungo via delle ginestre, fanno parte dell’inestimabile patrimonio della città romana sepolta dalle ceneri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Un turista polacco di 40 anni è stato fermato mentre cercava di portare via pietre e cocci antichi dagli scavi di Pompei. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato. #cronacanapoli #napolinews #notizienapoli #napolinotizie #cronacanapoletana #notiziecam - facebook.com Vai su Facebook
Ruba pietre agli scavi di Pompei, turista denunciato per furto aggravato. L'uomo, un 40enne polacco, ha detto di non sapere che fosse illegale raccoglierle e voleva portare un ricordo della città sepolta a casa @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/202 - X Vai su X
Pompei, furto all'interno degli Scavi: denunciato turista statunitense - Furto di reperti, dal turista polacco di 4 giorni fa ad un pensionato statunitense. Scrive ilmattino.it
Pompei, “souvenir” dagli scavi: fermato turista con cocci nello zaino - Si china lungo il percorso vicino all’anfiteatro, raccoglie cocci e frammenti come fossero ricordi da portare via. Segnala pupia.tv
Pompei, turista ruba pietre dagli Scavi - Un turista polacco di 40 anni è denunciato dai carabinieri per furto aggravato dopo essere stato sorpreso con frammenti archeologici all’interno del sito di ... Segnala ilfattovesuviano.it