Ancora un furto negli scavi di Pompei fermato turista statunitense

Napolitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto di reperti, dal turista polacco di 4 giorni fa ad un pensionato statunitense. Siamo di nuovo a Pompei, nel parco archeologico più conosciuto del mondo. Un uomo raccoglie alcune pietre lungo via delle ginestre, fanno parte dell’inestimabile patrimonio della città romana sepolta dalle ceneri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

