Ancora un furto in abitazione | rubati oro e contanti per oltre 50 mila euro

Agrigentonotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo in pieno giorno in un’abitazione del centro di Agrigento. Ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti nella casa di un libero professionista approfittando dell’assenza dei proprietari. Una volta all’interno, hanno messo tutto a soqquadro e portato via denaro contante e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

