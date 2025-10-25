Ancora un furto in abitazione | rubati oro e contanti per oltre 50 mila euro

Colpo in pieno giorno in un’abitazione del centro di Agrigento. Ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti nella casa di un libero professionista approfittando dell’assenza dei proprietari. Una volta all’interno, hanno messo tutto a soqquadro e portato via denaro contante e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Due arresti nel Bresciano in pochi giorni. A Collebeato per un furto in abitazione e a Cigole per detenzione di droga ai fini di spaccio. - facebook.com Vai su Facebook

Rocca di Papa, furto in abitazione ai Campi d’Annibale: rubati oro e console da gioco - Momenti di paura e amarezza nel primo pomeriggio di ieri a Rocca di Papa, dove si è verificato un furto in abitazione nella zona dei Campi d’Annibale. Lo riporta castellinotizie.it

Jesi - 19enne sorpreso in un’abitazione occupata abusivamente: trovata refurtiva di diversi furti - JESI – Aveva trasformato un’abitazione disabitata in un rifugio improvvisato e vi custodiva numerosi oggetti rubati. Scrive veratv.it

Occupa una casa, denunciato un 19enne - All’interno dell’abitazione rinvenuti quattro coltelli, un orologio d’oro, walkie talkie, tablet e smartphone, oltre a un giaciglio ... Come scrive msn.com