Firenze, 25 ottobre 2025 – Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interessa la Toscana nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre. I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell'Elba nella giornata di sabato, mentre saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata) fino ad agitati a nord dell’Elba nella giornata di domenica. L’allerta: dove. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’ allerta con codice giallo per il rischio di mareggiate sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago fino all’Isola d’Elba con validità dalla mezzanotte di sabato 25, fino alle 20 di domenica 26 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora allerta meteo per le mareggiate, ancora onde potenti e vento molto forte