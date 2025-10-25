Ancora allerta meteo per le mareggiate ancora onde potenti e vento molto forte
Firenze, 25 ottobre 2025 – Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interessa la Toscana nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre. I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell'Elba nella giornata di sabato, mentre saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata) fino ad agitati a nord dell’Elba nella giornata di domenica. L’allerta: dove. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’ allerta con codice giallo per il rischio di mareggiate sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago fino all’Isola d’Elba con validità dalla mezzanotte di sabato 25, fino alle 20 di domenica 26 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?Allerta meteo gialla in tutta la Campania: forti temporali - facebook.com Vai su Facebook
Ancora allerta meteo per le mareggiate, ancora onde potenti e vento molto forte - A spingere un mare così agitato c’è anche la forza del vento: oggi la raffica massima è stata registrata alla Gorgona (oltre 89 chilometri orari), ma anche a Capraia non si scherza con una raffica da ... Segnala lanazione.it
Venti a 120 km/h, le mareggiate sferzano la costa toscana. Dalla Versilia a Livorno, lo spettacolo (e i disagi) del mare - A Marina di Pisa qualche sasso in strada, ma in generale il sistema a tenuto. lanazione.it scrive
Maltempo, mareggiate sulla costa centro-settentrionale: prolungata l'allerta meteo - E' stata prorogata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta meteo gialla per rischio mareggiate su costa centro- Riporta pisatoday.it